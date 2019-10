Inchiesta Legnano, spuntano i nomi di due "big" di centrodestra

Spuntano i nomi di due politici di "alto livello" di area centrodestra nell'indagine della Procura di Busto Arsizio che vede indagati per abuso d'ufficio il difensore civico regionale lombardo Carlo Lio, l'ex sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi e l'assessore Chiara Lazzarini nell'ambito dell'inchiesta 'Piazza Pulita'. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari, riferisce Agi. I tre, imputati nel processo scaturito dal primo capitolo dell'indagini che aveva portato al loro arresto nei mesi scorsi, si sarebbero recati a Roma per confrontarsi con questi esponenti politici sulla situazione del Comune dopo le dimissioni in massa dei consiglieri prima degli arresto.

In particolare, al centro dell'attenzione del pm Nadia Calcaterra c'e' la nomina di un 'commissario ad acta' da parte di Lio che, surrogando il primo consigliere dimissionario, aveva dato la possibilita' alla giunta di poter continuare a lavorare. Il ruolo dei due politici, al vaglio degli inquirenti, emerge da alcuni whatsapp scambiati tra i tre politici locali.