Inchiesta Lombardia, i legali di Fontana: "Archiviare sua posizione"

Tangenti in Lombardia, i legali di Fontana: "Abuso d'ufficio, archiviare sua posizione"

La difesa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato ai pm milanesi che lo indagano per abuso d'ufficio una memoria in cui chiede di archiviare la sua posizione. Nei giorni scorsi, i pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri hanno chiuso le indagini nei confronti di 71 indagati, tra cui il deputato di Forza Italia Diego Sozzani, ma non nei confronti dell'esponente leghista. Si sono riservati di valutare se archiviare la sua posizione, anche sulla base dei rilievi mossi dal suo legale, Jacopo Pensa, oppure notificargli un avviso di chiusura dell'inchiesta in vista di una richiesta di processo. A quanto si e' appreso, i magistrati stanno valutando questioni 'in diritto' e decideranno nei prossimi giorni quale strada intraprendere. Al centro dell'inchiesta ci sono numerosi episodi inquadrati dalla Procura nell'ambito di un sistema di tangenti, appalti pilotati e finanziamenti illeciti. Fontana e' accusato di irregolarita' nella nomina dell'avvocato Luca Marsico tra i componenti esterni nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Regione Lombardia.