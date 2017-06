Inchiesta mafia a Palazzo Marino. Si dimette la dipendente sotto accusa

Si è dimessa Giovanna Afrone, la dipendente comunale finita nei guai all'interno dell'inchiesta che ha toccato - per esempio - anche il servizio di security del tribunale di Milano e il gruppo Lidl. La Afrone, che ancora oggi su Linkedn dichiara di essere "dirigente presso il Comune di Milano", con la mansione di "gestione contratti di facility management per l'intera struttura comunale", secondo quanto può riferire Affari, avrebbe rassegnato le sue dimissioni e quindi non è più un dirigente pubblico. Giovanna Afrone era stata accusata aver prospettato l'assegnazione di un appalto di 40mila euro per la pulizia delle scuole di Milano a una delle aziende finite sotto accusa per infiltrazioni mafiose, in cambio del passaggio della cugina al settore informatico di Palazzo Marino e del proprio trasferimento al settore bilancio della Provincia.



