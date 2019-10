Inchiesta tangenti: interrogato Orrigoni, ad di Tigros

Tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti alla politica: proseguono gli interrogatori nell'ambito della maxi inchiesta della Dda di Milano che ha portato il 7 maggio a 43 misure cautelari. Nei giorni scorsi i pm hanno chiuso le indagini per 71 indagati, tra i quali il deputato di Forza Italia Diego Sozzani e l'ex vicecoordinatore lombardo del medesimo partito Pietro Tatarella. Ieri è stato invece sentito a verbale Paolo Orrigoni, ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra e ad del gruppo Tigros. Orrigoni è accusato di corruzione in un filone dell'indagine ancora aperto. A fare il suo nome, l'imprenditore di Gallarate Piero Tonetti. D'intesa con Tonetti, secondo la versione di quest'ultimo, infatti, avrebbe versato l'anticipo di 50mila euro di una presunta tangente, mascherata sotto forma di incarico ad uno studio di ingegneristica, per ottenere la variante di destinazione d'uso di un terreno a Gallarate, su cui aprire un nuovo punto vendita della catena dei supermercati, come riporta oggi il quotidiano Il Giorno.