Incidente alla Lamina, quattro morti. Oggi marcia solidale e sciopero

Milano, incidente sul lavoro all'azienda Lamina

Incidente sul lavoro alla Lamina, morto anche il quarto operaio





E' morto anche il quarto operaio coinvolto nell'incidente nella fabbrica "Lamina" di Milano. Giancarlo Barbieri, 62 anni, era rimasto intossicato ed era ricoverato in condizioni gravissime al San Raffaele. La sua vita dipendeva dalla Ecmo, la Extra corporeal membrane oxygenation. Il fratello di Giancarlo, Arrigo, era morto nell'immediato. Era entrato tra i primi nel forno interrato dell'azienda che si occupa di produrre acciao e titanio.

Sulla vicenda indagano carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dell'Ast coordinati dai magistrati del dipartimento salute e lavoro della procura. L'inchiesta è stata affidata al pm Gaetano Ruta che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo plurimo a carico del legale rappresentante dell'azienda. Lo stabilimento è stato posto sotto sequestro preventivo.



Le indagini dovranno accertare come mai non sia scattato l'allarme del forno che, grazie a un apposito sensore, avrebbe dovuto segnalare la presenza di livelli di azoto superiori ai normali standard di sicurezza. Nei prossimi giorni è prevista l'autopsia sul corpo delle vittime.

Incidente alla Lamina di Milano, oggi marcia solidale e sciopero metalmeccanici



Oggi a Milano, con partenza alle 15.30 da piazza San Babila, si svolgerà una marcia di solidarietà che si conclude davanti alla Prefettura, promossa unitariamente dalle sigle sindacali per chiedere alle istituzioni una task force per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Parallelamente, ci sarà lo sciopero dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm: un'ora in tutta la Lombardia, due ore a Milano e anche a Rovato, dove ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì il 19enne operaio Luca Lecci, rimasto schiacciato da un tornio sotto gli occhi del padre.

Incidente Milano: autonomi in presidio cantano 'Bella ciao'

Un piccolo presidio di lavoratori e militanti autonomi, circa una cinquantina, si e' ritrovato mercoledì davanti ai cancelli della 'Lamina spa' di Milano, l'azienda in cui martedì pomeriggio sono morti tre dipendenti in seguito ad un'intossicazione da azoto. Il gruppo si e' riunito spontaneamente dalle 21 e ha appeso uno striscione con la scritta 'Il capitalismo uccide'.

"Quella di stasera non e' solo solidarieta' operaia", ha spiegato uno di loro, "qui sono morti tre operai e non e' possibile che i sindacati elogino l'azienda in materia di sicurezza", ha chiarito il militante. A chi gli ha fatto notare che gli stessi dipendenti di via Rho raccontano di un'azienda molto attenta alla sicurezza, il militante ha risposto: "Spesso si fa per timore di essere licenziati o di subire ripercussioni da parte del padrone". Il gruppo, che ribadisce di non simpatizzare per nessuna sigla sindacale o associazione, e' rimasto davanti ai cancelli cantando canzoni tipiche del mondo operaio e della Resistenza come 'L'internazionale' e 'Bella Ciao'.