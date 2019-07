Incidente auto-moto nel Milanese, morto poliziotto Digos

Un incidente si e' verificato ieri sera nel Milanese, tra Bareggio e Cornaredo, comuni dell'hinterland: a perdere la vita e' stato un poliziotto della questura del capoluogo lombardo, di ritorno dal lavoro. Lo schianto e' avvenuto a un semaforo, quando il 44enne era a bordo della sua due ruote: a travolgerlo un auto guidata da una donna, che svoltava verso sinistra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco e poi lo hanno trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, dove pero' e' morto. Cristian, questo il nome dell'agente, era in servizio alla Digos e aveva lavorato alle volanti. La sua moto e' stata sbalzata per diversi metri, mentre la conducente dell'auto ora rischia l'accusa di omicidio stradale. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Abbiategrasso. Su Facebook e' arrivato il cordoglio del sindacato Sap di polizia: "Ci stringiamo in un abbraccio commosso ai familiari di Cristian, in servizio alla questura di Milano da molti anni. Che la terra ti sia lieve,fratello".