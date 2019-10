Incidente di Pioltello, cento persone pronte a chiedere i danni

Disastro ferroviario di Pioltello: saranno in cento le parti offese indicate nell'inchiesta che arriverà a chiusura nei prossimi giorni in merito all'incidente del 25 gennaio 2018. Si tratta delle famiglie delle tre pendolari morte, oltre a 97 tra feriti gravi e lievi e persone che hanno subito traumi psicologici e disturbi da stress. Parti offese che entreranno come parti civili nel processo per chiedere i danni. Come riporta Ansa, ieri si è appreso che oltre agli undici indagati gia' noti - 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e 2 manager di Trenord (per loro si profila una richiesta di archiviazione), sono indagati anche Amedeo Gargiulo, all'epoca direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, ed un suo vice.