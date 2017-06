Incidente in A7: due morti e un ferito sulla Milano-Genova

Incidenti stradali: due morti e un ferito su Milano-Genova

Due uomini sono morti e un terzo e' rimasto gravemente ferito in un incidente sull'autostrada Milano-Genova all'altezza del casello di Gropello Cairoli (Pavia). I tre viaggiavano su un furgone che, per cause ancora da accertare, e' andato a schiantarsi contro un Tir che lo precedeva nella carreggiata diretta a Milano. L'impatto e' stato violentissimo.

Sul posto sono subito accorsi la polizia stradale, i vigili del fuoco e i medici del 118. Per due dei tre uomini che viaggiavano sul furgone non c'e' stato nulla da fare; il terzo e' stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia dove gli e' stato diagnosticato un trauma cranico. Illeso il conducente del Tir, un novarese. Il tratto di autostrada dove e' avvenuto l'incidente e' rimasto chiuso per alcune ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentali.