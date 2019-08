Incidente in montagna: alpinista muore su Concarena, recuperato il corpo

Incidente in montagna: muore su Concarena, recuperato corpo alpinista

Un alpinista e' morto durante un'ascensione in montagna, scivolando in un burrone. Poco dopo le 7 di stamattina il Cnsas- Soccorso alpino e' intervenuto per un infortunio sul massiccio della Concarena, nelle Prealpi della Valle Camonica. Tre alpinisti stavano salendo per andare all'attacco della via Cassin. Uno di loro e' scivolato sul terreno bagnato ed e' precipitato per un centinaio di metri. Sul posto l'elisoccorso di Brescia, pronte a partire a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana. Il recupero e' avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di elisoccorso Cnsas e dell'e'quipe medica, che ha accertato la morte dell'alpinista, R.V. le iniziali, 38 anni, di Cantu' (CO)