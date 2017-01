Investita in via Mecenate, una donna di 49 anni è morta sul colpo

Investita stamani alle 8.15 in via Mecenate, all'altezza del civico 84, una donna di 49 anni è morta sul colpo. È stata investita da una vettura guidata da un 44enne italiano soccorso in ospedale sotto choc. Non è chiara la dinamica dell'incidente, sul posto è intervenuto il 118 assieme alla Polizia Locale.