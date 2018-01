Incidente Lamina: Bonini (Cgil), tavolo tra istituzioni sulla prevenzione

Massimo Bonini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “La Camera del Lavoro mette le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per l’incidente mortale di ieri”, posta Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro su Facebook. “Questa mattina ho chiesto al sindaco di Milano Sala di farsi parte attiva per la convocazione di un tavolo che coinvolga Prefettura, Sindacato, Associazioni Imprenditoriali ed Enti preposti ai controlli. Abbiamo bisogno di agire concretamente. Senza troppe parole. Ma dobbiamo farlo per non cedere a quanto successo. Nel sindaco ho colto una forte sensibilità e so che saprà raccogliere nel modo opportuno questo invito al lavoro pragmatico per affrontare e risolvere i problemi per le persone che ogni giorno lavorano nella nostra città. Lo ringrazio per aver visitato i feriti e fatto sentire la vicinanza delle Istituzioni”, conclude Bonini.