Incidente operai Milano, protesta dei lavoratori: "Capitalismo uccide"

Milano, incidente sul lavoro all'azienda Lamina

Incidente Milano: autonomi in presidio cantano 'Bella ciao'

Un piccolo presidio di lavoratori e militanti autonomi, circa una cinquantina, si e' ritrovato davanti ai cancelli della 'Lamina spa' di Milano, l'azienda in cui martedì pomeriggio sono morti tre dipendenti in seguito ad un'intossicazione da azoto. Il gruppo si e' riunito spontaneamente dalle 21 e ha appeso uno striscione con la scritta 'Il capitalismo uccide'.

"Quella di stasera non e' solo solidarieta' operaia", ha spiegato uno di loro, "qui sono morti tre operai e non e' possibile che i sindacati elogino l'azienda in materia di sicurezza", ha chiarito il militante. A chi gli ha fatto notare che gli stessi dipendenti di via Rho raccontano di un'azienda molto attenta alla sicurezza, il militante ha risposto: "Spesso si fa per timore di essere licenziati o di subire ripercussioni da parte del padrone". Il gruppo, che ribadisce di non simpatizzare per nessuna sigla sindacale o associazione, e' rimasto davanti ai cancelli cantando canzoni tipiche del mondo operaio e della Resistenza come 'L'internazionale' e 'Bella Ciao'.