Incidente sul cantiere M4: operaio 41enne morto

Un operaio è rimasto schiacciato nella sera di lunedì poco dopo le 19 a Milano mentre stava lavorando nel cantiere M4. Dopo essere stato in gravi condizioni ed essere portato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, il 41enne I.R. è morto. L’incidente è avvenuto in piazza Tirana, sud della città, dove arriverà la metro blu: l’uomo è stato travolto da detriti e probabilmente da una putrella, ovvero un supporto di metallo che regge le strutture dei cantieri in corso di lavorazione. Il materiale lo ha schiacciato a 18 metri di profondità, motivo, per cui sul posto sono arrivati - oltre ai soccorsi del 118 - anche i pompieri con un’autoscala e una squadra del nucleo speleologico. Sono poi giunti anche i carabineri, che ora indagano sul caso.