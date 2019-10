Incidente sul lavoro: colpito da barra alla testa, morto operaio 27enne

Tragedia in un'azienda metallurgica alla periferia sud di Lecco dove un operaio di 27enne e' deceduto, dopo essere stato colpito alla testa da una barra metallica. Gli interventi si sono attivati prima delle 8, ma non c'è stato nulla da fare per l'operaio che ha riportato un trauma cranico. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.