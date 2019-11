Incidente sulla A4, coinvolta la sciatrice Sofia Goggia

La campionessa di sci bergamasca Sofia Goggia e' rimasta coinvolta ieri in un incidente sulla A4 all'altezza di Desenzano del Garda (Brescia). C'e' stato un tamponamento tra piu' veicoli e per fortuna, oltre allo spavento, la Goggia non ha riportato ferite.