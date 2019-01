Incidente sulla A4: morto Sanzogni, influencer ex manager di Chiara Ferragni

Incidente fatale questa notte sulla autostrada A4 all'altezza di Bergamo per Alessio Sanzogni, 34enne influencer ed ex manager di Chiara Ferragni, nonché generale manager di "Tbs Crew", azienda creata dalla fashion blogger. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata ddal bresciano ha tamponato a forte velocità un tir che era fermo in colonna a causa di un altro incidente avvenuto poco prima. Per lui non c'è stato nulla da fare.