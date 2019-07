Incidente sulla Grigna, muore fondatore Emergency Martesana

E' morto per un incidente in montagna Michele Orsenigo, 63enne fondatore della sezione di Emergency della Martesana. L'uomo è scivolato in un canalone sulla Grigna: era assieme al figlio, medico di professione, che non ha potuto fare altro che dare l'allarme. Portato in ospedale a Lecco, Orsenigo è morto ieri. Il 63enne, ex edicolante, era stato anche attivo politicamente a Pioltello.