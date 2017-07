Due scooteriste trovate morte in un fosso nel mantovano



Due scooteriste sono state trovate senza vita in un canale nel mantovano, poco dopo la mezzanotte di ieri. Si tratta di una donna di 30 anni e di un'altra di cui non sono ancora note le generalità, apparentemente coetanea.



Le due, a bordo di uno scooter, stavano percorrendo la Circonvallazione Est a Sant'Antonio di Porto Mantovano, quando per cause ancora da chiarire si sarebbero schiantate contro un albero a bordo strada, finendo poi nel canale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.