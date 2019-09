Incidenti lavoro: cade da tetto, operaio muore nel Bresciano



E' morto precipitando dal tetto di un capannone. Non c'e' stato nulla da fare per l'uomo che questa mattina a Flero (Brescia) ha perso la vita dopo essere precipitato dalla sommita' di un capannone in via Francesco Lana, nella zona industriale del paese. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava sistemando il tetto segnato dai recenti episodi di maltempo ed e' scivolato finendo a terra. E' morto sul colpo. Sul posto i carabinieri.