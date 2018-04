Incidenti lavoro: operaio muore schiacciato da macchinario in Brianza



Un operaio è morto a Bellusco, in provincia di Monza - Brianza, a causa di un incidente sul lavoro in un'azienda in via dell'Artigianato 6. L'uomo, di 42 anni, è stato schiacciato da un macchinario. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco e gli operatori dell'Areu, l'Azienda regionale Emergenza Urgenza, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso.