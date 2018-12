Incidenti lavoro: schiacciato dalla ruspa, muore operaio Brescia

Brescia, operaio muore schiacciato dalla ruspa

Schiacciato dalla benna di una ruspa muore in ospedale. Non ce l'ha fatta l'operaio di 52 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro questa mattina alla Aso di Ospitaletto (Brescia). Secondo le prime informazioni trapelate, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato mentre faceva manovra. Sul posto gli uomini del 112 con l'eliambulanza oltre ai Carabinieri della Compagnia di Chiari e una squadra dei Vigili del Fuoco. Nonostante il loro intervento, l'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate.