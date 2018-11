Incidenti sul lavoro: indagato pure un collega del 18enne morto a Milano



C'e' un secondo indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano che riguarda l'incidente sul lavoro nel parcheggio del centro commerciale Portello dove, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi ha perso la vita un operaio di appena 18 anni il quale, mentre stava lavorando su un muletto per istallare la fibra ottica, ha battuto violentemente la nuca contro un'architrave. Oltre al datore di lavoro del giovane, il titolare della della NetWisp, azienda nel Comasco specializzata nella istallazione di fibre ottiche risulta essere sotto indagine per omicidio colposo anche il collega della vittima che stava guidando l'elevatore. Intanto il fascicolo inizialmente iscritto dal pm Nicola Rossato, di turno il giorno della tragedia, e' stato riassegnato alla collega Maura Ripamonti del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano che si occupa anche di incidenti sul lavoro. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In particolare si e' in attesa degli esiti della consulenza affidata ai tecnici dell'Ats di Milano e del'autopsia sul corpo del ragazzo e che si e' svolta lo scorso 6 novembre.