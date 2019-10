Incidenti stradali: scontro auto-mezzo pesante, un morto a Sondrio

Un morto per un incidente sulla strada dello Stelvio. In una nota l'Anas fa sapere che sulla strada statale 38 e' provvisoriamente chiuso il tratto al km 19, nei pressi di Ardenno in provincia di Sondrio, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un veicolo. Nel sinistro una persona ha perso la vita. Il personale Anas e le Forze dell'Ordine sono intervenuti per consentire i rilievi, la gestione della viabilita' e ripristinare la circolazione nel piu' breve tempo possibile. In base alle prime ricostruzioni, un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di legname che e' finito sull'auto che sopraggiungeva dietro il camion e sulla quale viaggiavano una donna e il proprio figlio. Il ragazzo seduto sul lato passeggero è deceduto, mentre la madre che era al volante della vettura e' stata ricoverata in ospedale i gravi condizioni.