Giovedì, 6 febbraio 2020 - 18:04:00 Incidenti stradali, un tablet per l'alta rilevazione per la polizia locale Uno strumento in più per le forze dell'ordine n un momento in cui gli incidenti stradali sono particolarmente numerosi

Polizia locale Milano Incidenti stradali, un tablet per l'alta rilevazione per la polizia locale A disposizione delle forze dell'ordine un dispositivo di nuova generazione in caso di incidenti stradali. Si tratta di un tablet in grado di migliorare la rilevazione degli incidenti stessi. iCam3D, questo il suo nome, si compone di un software di nuova generazione che consente alla polizia locale di esaminare la zona di un incidente rapidamente e riuscendo a ottenere una precisa mappa in 3D. Il vantaggio è che il dettaglio della ricostruzione è così elevato - secondo quanto affermano i costruttori - da rendere disponibile anche a posteriori una riproduzione fedele di tutta la scena e inoltre gli agenti devono sostare poco tempo per effettuare la rilevazione, riducendo così i possibili rischi per la loro incolumità.