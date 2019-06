Incidenti su lavoro: si stacca cestello gru, muore operaio 62enne

E' morto mentre stava effettuando La manutenzione al comignolo dell'inceneritore di un impianto di biogas in un'azienda agricola nel mantovano. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti il cestello della gru si e' staccato facendolo cadere l'operaio da un'altezza di 7 metri. Ha perso cosi' la vita, poco dopo le 11 di oggi, un 62enne residente nella provincia di Treviso e dipendente di una ditta specializzata in impianti di Biogas. Sul posto il personale operativo dell'Ats di Mantova e i carabinieri di Viadana che hanno aperto indagine su ordine della procura.