Incidenti, un morto in uno scontro. Arrestato il 'pirata' che era fuggito



E' il marito della proprietaria del suv, Audi nero, il 'pirata' della strada che ha provocato una vittima su viale Monza nello scontro con una Nissan 'Qashqai'. E' stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri tradito da un telefonata a casa in cui annunciava di trovarsi in ospedale.



L'INCIDENTE - Uno schianto, devastante, il cui rumore ha svegliato un intero quartiere e per Livio Chiericati, 57 anni, dipendente della Memorex Telex, azienda informatica, residente a Cornaredo, nel Milanese, è iniziata nell' abitacolo dell'auto un'agonia finita poco dopo il suo arrivo in ospedale.



Ora il pirata della strada Franco D.T., 33 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, italiano residente nel Milanese e di madre serba, è piantonato in ospedale, arrestato con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Era lui alla guida dell'Audi Q7 di colore nero che, poco prima delle 7 di domenica, ha investito quasi frontalmente la Nissan Qashqai di Chiericati, all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli uniti, nell'immediata periferia del capoluogo lombardo, e poi è scappato.