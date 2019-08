Incinta a 17 anni picchiata a Rogoredo, S. Patrignano: "Pronti ad accoglierla"

Incinta a 17 anni picchiata a Rogoredo, San Patrignano apre le porte

La comunita' di recupero di San Patrignano si dice pronta ad accogliere la diciassettene incinta trovata nel boschetto della droga di Rogoredo. "Nel caso in cui la ragazza avesse voglia di intraprendere un percorso di recupero, siamo a offrire la massima disponibilita' ad accoglierla e seguirla in tutte le sue necessita'. Sara' un cammino non semplice, ma ricco di soddisfazioni, in cui l'aiuteremo a vivere al meglio la gravidanza preparandosi per accogliere con gioia la nuova vita e tornare a guardare con fiducia al futuro": cosi' la comunita' di recupero del riminese offre il proprio sostegno alla minorenne tossicodipendente picchiata la sera del 19 agosto scorso nel quartiere a sud di Milano, noto per lo spaccio di eroina.