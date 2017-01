Incinta, niente ricovero. 2 ore dopo il bimbo muore. Inviati ispettori

A seguito di quanto riportato dagli organi di stampa in merito al decesso di un nascituro avvenuto presso l'Ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l'invio sul luogo dell'evento della task force, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento dell'Unita' di crisi.

Incinta con dolori, niente ricovero. Torna dopo due ore e il bimbo muore



Melegnano, donna incinta non viene ricoverata e il bambino muore. E' successo all’ospedale di Melegnano (Milano), dove una donna incinta si è presentata al pronto soccorso ma non è stata ricoverata dai medici che hanno deciso di dimetterla. Due ore dopo, la donna è di nuovo corsa all’ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano dove hanno capito la gravità della situazione ehanno deciso di anticipare il parto, previsto per il 18 gennaio. Purtroppo pe ril piccolo però non c'è stato nulla da fare, il feto è stato soffocato dal cordone ombelicale. Inutile il cesareo d'emergenza.



Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Simona Othman, 33 anni, mamma del piccolo mai nato, e la sua famiglia, hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Melegnano per cercare di capire se il parto poteva essere anticipato così da evitare questo tragico epilogo.