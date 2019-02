Incontro "Autonomia differenziata, la forza delle città"

In un momento in cui l'autonomia è uno degli argomenti principali nei dibattiti politici, tra le iniziative promosso per discutere di questo tema di grande attualità, si inserisce il convegno "Autonomia differenziata, la forza delle città" che si terrà lunedì 25 febbraio alle ore 21, presso la Feltrinelli di Viale Pasubio 11 a Milano.

A introdurre le tematiche che verranno trattate in una sessione interattiva con botta e risposta dal pubblico, sarà Pietro Bussolati, consigliere regionale e segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano. Coordina l'incontro Jacopo Scandella, consigliere regionale ed esponente a sua volta del Partito Democratico.

Fra gli ospiti che animeranno il dibattito e con i quali sarà possibile confrontarsi ci saranno: Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna (uno dei presidenti che si sono mobilitati per chiedere l'autonomia regionale, insieme al presidente lombardo Attilio Fontana e al presidente veneto Luca Zaia); Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Sara Valaguzza, docente di Diritto Amministrativo, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e Luigi Marattin, eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PD.

A concludere i lavori non poteva che essere il sindaco di Milano, Beppe Sala, che nelle ultime settimane è stato più volte chiamato in causa sulla questione autonomia, anche per la sua diversa visione sull'argomento rispetto al presidente regionale, Attilio Fontana.