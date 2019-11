Influencer in auto sul sagrato del Duomo: denunciato l'amico autista

Finisce nei guai il 49enne autista di Asia G., sedicente influencer 21enne da oltre 120mila follower su Instagram balzata agli onori delle cronache per la Story da lei realizzata nella notte tra giovedì e venerdì, quando è giunta con l'automobile fino davanti al sagrato del Duomo di Milano sulle note di Thriller di Michael Jackson. Tutto sotto gli occhi delle telecamere della ztl. Nel breve filmato si vede la Clio fare un circuito nella piazza e schivare un paio di passanti, mentre la giovane dichiara: "Le telecamere non ci spaventano ok? Le telecamere io le spengo!". Video visto anche dai carabinieri di Duomo, che alle 5.30 di domenica 17 novembre hanno notato una vettura identica a quella della Story nuovamente in Duomo, nel posteggio dei taxi della piazza. A bordo quattro persone, tra cui proprio la 21enne influencer e, al volante, il 49enne italiani che è risultato essere la persona alla guida anche nel video "incriminato". Al quale è stata così immediatamente revocata la patente. Per lui anche una denuncia per servizio abusivo della professione di tassista ed il sequestro della vettura.