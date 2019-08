Infrastrutture, Fontana: "Holding lombarda, ancora in fase di studio"

"Siamo ancora in fase di studio e valutazione per capire quale sia l'interesse e quali siano i vantaggi" di creare una holding di infrastrutture con il passaggio della Serravalle a Ferrovie Nord Milano. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , a margine del Meeting di Rimini. "E' una ipotesi che riteniamo possa essere praticata perche' potrebbe portare degli indubbi vantaggi", ha aggiunto Fontana, dicendo di credere che "sia necessario in previsione del futuro che si integrino tutti i trasporti, che si mettano insieme anche magari qualcosa legato agli aeroporti, e' una integrazione necessaria".

Sulla possibilita' di coinvolgere anche Atm, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, Fontana ha detto che "secondo me, sarebbe un discorso logico anche quello ma bisogna vedere il giudizio del sindaco di Milano. Non posso decidere da solo. Penso avrebbe una sua logica", ha concluso.