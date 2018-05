Infrastrutture lombarde, appalti pilotati: 10 condanne e 18 assoluzioni

Si e' chiuso con 10 condanne e 18 assoluzioni il processo su una serie di presunti appalti pilotati, tra cui alcuni di assistenza legale e tecnica - amministrativa legati ad Expo. Tra le condanne inflitte dai giudici della X sezione penale del Tribunale di Milano quelle a tre anni per l'ex dg di Ilspa (Infrastrutture Lombarde spa) Antonio Rognoni e a due anni per l'ex capo ufficio gare di Ilspa, Pierpalo Perez. I pm Paola Pirotta e Cristiana Roveda avevano chiesto 7 anni e 5 mesi per Rognoni e 5 anni e 6 mesi per Perez. Tra gli altri reati, e' caduto quello di associazione a delinquere. "L'impianto dell'accusa esce fortemente ridimensionato da questa sentenza", ha commentato l'avvocato Giovanni Briola, legale di Perez.

L'appalto del San Gerardo di Monza non fu pilotato

Con la sentenza di condanna per 10 persone e assoluzione per altre 18 (tra cui due societa'), i giudici della X sezione penale del Tribunale di Milano hanno stabilito che non fu pilotato, come ipotizzato dalla Procura, l'appalto da 210 milioni di euro per l'ampliamento dell'ospedale San Gerardo di Monza. Per questo episodio e' arrivata l'assoluzione anche per Antonio Rognoni, presidente di Ilspa, societa' posseduta al cento per cento da Regione Lombardia che si occupa di costruire, appaltando tramite gara, ma anche di occuparsi della manutenzione del patrimonio regionale esistente. Secondo l'accusa, Rognoni avrebbe favorito un raggruppamento di imprese.

Oltre all'associazione a delinquere, sono cadute anche le ipotesi di falso e truffa contestate a diversi indagati, mentre e' rimasta in piedi quella di turbata liberta' nella scelta del contraente. Tra gli altri condannati, l'ex colonnello del Ros Giuseppe De Donno (un anno), gli avvocati Fabrizio Magri' (un anno e sei mesi) e Carmen Leo (un anno e otto mesi) e Giorgia Romitelli (un anno). Le 10 condanne sono comprese tra pene a tre anni (Perez) e dieci mesi.

Le accuse, a vario titolo, erano associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa e falso. Tra gli assolti Erika Dacco', la figlia dell'uomo d'affari Pierangelo gia' coinvolto nel caso Maugeri, e l'ingegnere Salvatore Primerano, in lacrime assieme al figlio dopo la lettura del dispositivo (aveva trascorso tre mesi ai domiciliari e per lui erano stati chiesti due anni e due mesi). Risarcimenti provvisionali per una somma complessiva di circa centomila euro sono stati assegnati alle parti civili Regione Lombardia, Ilspa e Concessioni Autostradali Lombarde. Le somme definitive verranno stabilite in sede civile. Il processo era stato inizialmente diviso in due filoni riuniti nell'ottobre del 2015, dopo che nel marzo del 2014 era finito in carcere l'allora direttore generale di Ilspa per la realizzazione di grandi opere. Rognoni era stato arrestato assieme ad altri per una serie di appalti truccati, secondo l'accusa, in modo da essere aggiudicati sistematicamente a "una ristretta cerchia di professionisti", soprattutto in relazione a consulenze legali. Tutto cio', sempre stando alla Procura, in violazione dei principi di trasparenza e minor aggravio di spesa per gli enti pubblici.