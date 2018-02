Foto La Presse

Niente inglese al Politecnico, Sala contro la Fedeli: follia



Il ministro Fedeli concorda con la decisione del consiglio di Stato sul no ai corsi in inglese al Policlinico di Milano. Ma Sala non ci sta: non si possono fare corsi di laurea esclusivamente in inglese nelle Università? Una follia



L'INTERVENTO DI SALA - "Quando sento che il ministro dell'Istruzione Fedeli dice che la decisione del consiglio di Stato" sul caso dei corsi in inglese al Policlinico di Milano "e quindi non si possono fare corsi di laurea esclusivamente in inglese nelle Università. E 'una follia, ma perché dobbiamo continuare a permettere che i nostri ragazzi scappino a fare l'università all'estero, magari proprio per la volontà di essere in un ambiente internazionale e studiare in inglese?". Così su La7 a Tagada Beppe Sala, sindaco di Milano. (Segue)

"Abbiamo il Politecnico a Milano, che è un'ottima università, sta scalando i ranking delle università tecniche. E se il Politecnico vuole fare il corso in inglese deve sdoppiarlo e farlo anche in italiano, ma così non lo farà più il corso in inglese. E il ministro dice che è giusto", aggiunge Sala.