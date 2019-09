#inlombardia365: influencer e instagrammer per valorizzare la Regione

E' ormai tutto pronto per '#inLombardia365', il progetto di Regione Lombardia che si pone l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio lombardo attraverso lo story telling di blogger, influencer e instagrammer nazionali e internazionali.

IL PRIMO TOUR - Il primo tour avra' luogo dal 16 al 22 settembre e sara' un percorso alla scoperta dei laghi, del turismo green e dei pittoreschi borghi, valorizzando i luoghi di Leonardo e le eccellenze legate a enogastronomia, moda e design. Durante questa settimana, i partecipanti partiranno da Lodi e i suoi dintorni, passeranno poi per Milano, Pavia e Oltrepo', esploreranno i laghi lombardi (Iseo, Garda, Idro e Maggiore) e arriveranno infine a Varese. In questo primo viaggio saranno coinvolti sette influencer italiani ed europei che avranno l'opportunita' di vivere le unicita' del territorio lombardo con degustazioni di prodotti tipici, visite ad alcuni dei Borghi piu' Belli d'Italia, escursioni nel verde della natura e viste mozzafiato.

APPUNTAMENTO CONSOLIDATO - "#inLombardia365 e' ormai un appuntamento consolidato e di grande successo - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Un evento che permette di valorizzare con strumenti moderni ed efficaci il 'brand Lombardia'". "Blogger, influencer e instagrammer - continua -, con le loro testimonianze, saranno in grado di amplificare e mostrare al mondo le tante perle paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio". "E il pubblico negli anni ha dimostrato di apprezzare questo eccezionale strumento di marketing territoriale - sottolinea -, appuntamento strategico per far volare sempre di piu' il turismo lombardo".

IL SECONDO TOUR - Il secondo tour e' in programma dal 9 al 15 dicembre e sara' dedicato alle citta' d'arte e alle montagne lombarde nei territori di Cremona, Mantova, Monza, Como e Lecco e Valtellina.

Forte del successo delle edizioni precedenti, quest'anno i tour saranno caratterizzati da un nuovo format, che prevede una permanenza piu' lunga nei luoghi, visite ad aree turistiche ancora da scoprire e un rinnovato modo di raccontare il viaggio attraverso una comunicazione dinamica e simil-reality.

STIMOLARE L'INTERESSE PER METE LOMBARDE - L'obiettivo e' stimolare l'interesse verso le localita' lombarde quali vere e proprie destinazioni in cui vivere numerose, autentiche e variegate esperienze turistiche.

Attraverso la condivisione sui canali social Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Pinterest ufficiali di #inLombardia dei racconti di viaggio degli influencer e degli instragrammer coinvolti, sara' possibile ammirare le meraviglie dei luoghi visitati e prendere ispirazione per pianificare il prossimo viaggio alla scoperta delle meraviglie naturalistiche, culturali e culinarie della Lombardia.