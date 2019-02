Innovazione: accordo da 24 milioni tra Regione, Pirelli e Mise

Lombardia, accordo da 24 milioni tra Mise, Regione e Pirelli

È stato approvato dalla giunta lombarda lo schema di accordo per l'innovazione fra il ministero dello Sviluppo Economico (Mise), Regione Lombardia e la società Pirelli Tyre Spa. La società Pirelli Tyre Spa ha presentato al Mise la proposta "E-Smart 4.0" da realizzarsi a Milano. L'obiettivo è creare una nuova generazione di pneumatici per autoveicoli e biciclette. In questo modo si risponde alle nuove sfide che la tecnologia permette di affrontare nel settore automobilistico. Tecnologia che consentirà la diffusione di veicoli elettrici e veicoli a guida autonoma.

Il costo previsto per la realizzazione del progetto è di 24 milioni di euro cui si aggiungono 6 milioni a carico del ministero e della Regione. In particolare la quota di Regione Lombardia è pari a 730.382,64 euro."Questo progetto promuove una nuova generazione di pneumatici. La Lombardia - ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli - ancora una volta dimostra di saper costruire oggi il futuro. Il nostro scopo è quello di sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in modo da incidere sulla capacità competitiva delle imprese. Questo occorre anche fare per salvaguardare i livelli occupazionali e per accrescere la presenza delle imprese estere nel nostro Paese".

"Con queste misure - ha rimarcato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - sosteniamo una stretta sinergia tra innovazione e sistema produttivo, fondamentale per la competitività e il benessere del nostro territorio. Questo schema di accordo, assieme alle nostre misure per Ricerca e innovazione, coinvolge sempre più nuove imprese in un progetto di crescita e sviluppo sostenendo il passo tra le idee e la loro realizzazione, ovvero il trasferimento tecnologico".