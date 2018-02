Innovazione energetica: Cse e Rse incontrano i candidati regionali

Innovazione energetica

Investire a sostegno dell’innovazione energetica in Lombardia è un passaggio ormai ineludibile a garanzia sia di una maggiore sostenibilità ambientale sia della competitività del sistema industriale della Regione. Tale obiettivo si può raggiungere, però, solo attraverso una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni regionali e centri di eccellenza presenti sul territorio.

Questo è il messaggio principale emerso oggi durante il convegno “La Lombardia protagonista dell’innovazione energetica: attori, mercati, prospettive”, organizzato da CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) e RSE presso la loro sede di Milano. Il convegno ha visto la partecipazione dei principali candidati alla presidenza della Regione: Attilio Fontana (Centro destra), Giorgio Gori (PD), Onorio Rosati (Liberi e Uguali) e Dario Violi (M5S). I candidati hanno presentato le loro proposte sulle tematiche energetiche e ambientali dialogando con Matteo Codazzi, Amministratore Delegato di CESI e Stefano Besseghini, Amministratore Delegato di RSE. Insieme a loro un panel composto da Edoardo Croci, Direttore IEFE – Bocconi; Stefano Da Empoli, Presidente I-Com; Luca Donelli, Presidente Lombardy Energy Cleantech Cluster; Sabina Ratti, Direttore Tecnico Fondazione ENI Enrico Mattei e Alessandro Spada, Presidente VRV.

Durante il convegno gli Amministratori Delegati di CESI e RSE hanno chiesto ai candidati un impegno tangibile per promuovere l’innovazione energetica, sottolineando come questa sia la strada maestra per migliorare sia la qualità della vita dei cittadini lombardi che la competitività delle imprese. L’innovazione dovrà puntare sempre più verso l’efficienza energetica, la diffusione della mobilità sostenibile, con particolare attenzione a quella elettrica e l’utilizzo ancora più esteso dell’energia rinnovabile. Per favorire lo sviluppo innovativo del settore è necessario, però, che si rafforzi sempre più la collaborazione tra le Istituzioni e i grandi centri di eccellenza presenti sul territorio lombardo. A tale scopo, RSE e CESI si sono detti disponibili, fin da subito, a condividere con la Regione competenze e infrastrutture di ricerca e alta tecnologia applicata all’industria, riunite in un unico complesso presso i loro laboratori di Milano.

“In un centro di ricerca pubblica come RSE - ha dichiarato Besseghini - siamo impegnati a realizzare progetti a beneficio degli utenti del sistema elettrico. Auspichiamo che vengano rimosse tutte le barriere che impediscono la sinergia con Regione e imprese del territorio, per affermare la più fruttuosa forma di partnership pubblico-privato anche con CESI”

“In un periodo di forte cambiamento, come quello attuale, - afferma Codazzi - saper scegliere le più adeguate politiche energetiche è, per il decisore pubblico, un passaggio determinante per raggiungere gli obiettivi di crescita sostenibile. Sono innumerevoli le variabili da considerare: da quelle ambientali a quelle economiche. Per affrontare al meglio tale complessità pensiamo sia indispensabile la collaborazione tra le istituzioni e chi, come noi, concretamente progetta, sviluppa e realizza, da anni, l’innovazione, in Italia e nel mondo.”