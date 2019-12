Innovazione e Impresa, F.Sala: "Gioco di squadra Regione-Paese"

Lombardia e Lazio dialogano a Italia Direzione Nord. Daniele Leodori Vicepresidente di Regione Lazio e Fabrizio Sala Vicepresidente Regione Lazio confrontano le esperienze delle due regioni su temi di grande attualità come i fondi europei, la tecnologia 5G, il finanziamento al tessuto imprenditoriale, l’industria 4.0 e la sostenibilità.

A proposito di tessuto imprenditoriale, i fondi europei vengono utilizzati nei migliori dei modi? Lombardia ha dato particolare attenzione all’uso dei fondi europei, grazie a bandi che favoriscono la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Secondo Leodori, l’ideale sarebbe partire dalle esigenze del territorio e poi formulare un bando per l’uso dei fondi e non viceversa. Insomma, tanto si è fatto, ma ancora tanto si può fare.

Si è inoltre toccato un argomento molto delicato e attuale facendo riferimento all’innovazione, indispensabile per lo sviluppo del territorio: il 5G è pericoloso? In base ai dati a disposizione di Fabrizio Sala, non c’è rischio di inquinamento elettromagnetico e le opportunità che questa tecnologia sono davvero tante, soprattutto in ambito sanitario. C’è però un altro tipo di rischio: a oggi il 5G non è intercettabile. Per il momento si è in fase di sperimentazione e anche le forze dell’ordine dovranno confrontarsi con questa nuova tecnologia che metterà a disposizione un ampio numero di dati.

Parlando di internazionalizzazione, come vengono percepite all’estero Lombardia e Lazio? Secondo Sala, Lombardia è percepita molto bene all’estero. Il sistema regione funziona ed è efficiente, basti pensare al fatto che le università lombarde sono tra le migliori al mondo. La prossima sfida su cui Lombardia si cimenterà a livello internazionale saranno le scienze della vita con Human Technopole. Leodori sottolinea come Lazio all’estero sia nell’immaginario collettivo legato a Roma e al settore turistico, ma sempre più la regione sta puntando sulla tecnologia. Entrambi sono d’accordo che il sistema regione funziona se il sistema Paese è efficiente e c’è gioco di squadra.