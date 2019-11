Innovazione, tecnologia e sociale. A IDN se ne parla con Morelli e Bolognini

Innovazione, tecnologia e sociale. A IDN se me parla con Morelli e Bolognini

Tra i panel più attesi del convegno IDN che si svolgerà 2 e 3 dicembre alla Fondazione Stelline di Milano ci sono quelli in cui si parlerà di temi di grande attualità come innovazione, tecnologia e politiche sociali. Cronicità e malattie rare: il costo sociale è l'argomento del panel di lunedì 2 dicembre che inizierà alle 17.30. Di tematiche così delicate e importanti si parlerà con Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali Regione Lombardia, Franco Bettoni, Presidente INAIL, Rosaria Iardino, Fondazione The Bridge, Antonio Vita, Professore Ordinario Presidente del Corso di studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia, e Francesco Saverio Mennini dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. A moderare l'incontro sarà Adele Lapertosa, giornalista ANSA.

Nello stesso giorno e sempre nel tardo pomeriggio, si svolgerà anche il panel dal titolo Tecnologia e futuro. In questo caso ad animare la discussione saranno Alessandro Morelli, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Andrea Zoppolato, Presidente Associazione Vivaio, Cristina Santucci, Amministratore Delegato Juul Labs, Federico Protto, Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja, Amministratore Delegato Nexive, Stefano De Capitani, Presidente Municipia, Riccardo Barberis, Amministratore Delegato Manpower. Moderatore dell'incontro sarà Giannino Della Frattina, caporedattore de Il Giornale.