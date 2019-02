Inquinamento: Comune e Regione ai attaccano sui social

L'assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, e quello di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, si sono scontrati a colpi di post sui social network sul tema della qualita' dell'aria, dei blocchi del traffico, delle deroghe ai blocchi e del sistema di tariffazione integrata.

Granelli scrive: "Oggi sono 35 giorni nel 2019 di superamento di livelli del Pm10: la Regione Lombardia e' preoccupata, infatti mi ha convocato e ha detto che devo fare piu' deroghe, per permettere di inquinare di piu'. Ma io la penso diversamente". Per Granelli è infatti preferibile avere "meno deroghe che permettono di inquinare e piu' aiuti per cambiare" e poi rilancia un tema molto discusso in questo periodo "subito il biglietto unico per il trasporto pubblico con abbonamenti scontati". L'assessore Granelli spiega poi che il Comune "ha messo soldi e bandi, per non lasciare sole le imprese e gli artigiani che usano i mezzi per lavorare e dobbiamo fare di piu' e anche Regione e Governo devono farlo".

Non è tardata la replica dell'assessore Cattaneo che ha definito le parole di Granelli "una sintesi cosi' grossolana che va bene solo per un post populista e strappalike". Aggiungendo "Come sai la Regione e' impegnata tanto quanto il Comune nella lotta allo Smog. C'e' pero' una profonda differenza culturale: io non penso che si debbano necessariamente stangare i cittadini e che a farne le spese debbano essere sempre le categorie sociali ed economiche piu' deboli.

Cattaneo ha concluso poi dicendo che Milano "non e' solo dei milanesi, tantomeno di chi puo' permettersi di vivere in centro o di chi puo' comprare un'auto nuova. E' anche dei tanti pendolari, lavoratori, artigiani, ambulanti senza dei quali non esisterebbe la ricchezza, la qualita' della vita e permettimi neppure la 'grandeur' del capoluogo. Per tutti costoro io chiedo piu' attenzione e piu' rispetto".