SCHIAFFO 5 I politici antismog. Il famoso pm10 corre oltre i limiti per troppi giorni e noi comuni mortali siam costretti ad abbassare i termostati per non inquinare, portandoli a 19 gradi. Fate un salto negli uffici del Comune e della Regione e misurate la temperatura che c'è dentro... Scoprirete che il pulpito dal quale arriva la predica è bello al caldo.

Inquinamento: Milano e Lombardia, smog in aumento. Picco di Pm10 a 92 in città



L'inquinamento di nuovo in aumento a Milano e in Lombardia. In città si è toccato il picco di Pm10 pari a 92 micro grammi per metro cubo. Problematica la situazione anche nel resto della regione





ALLARME SMOG IN LOMBARDIA

Nella giornata del 20 febbraio in città si è toccato il picco di Pm10 pari a 92 micro grammi per metro cubo nella centralina di Pascal, quasi il doppio del livello massimo di 50 micro grammi fissato dal Protocollo regionale sulla qualità dell'aria.



A Milano Senato l'Arpa Lombardia ha rilevato un livello di Pm10 pari a 73, mentre non è pervenuto il livello di Verziere. Sono minori invece i livelli di smog nell'hinterland del capoluogo lombardo: 68 ad Arese e 64 a Pioltello-Limito. I livelli registrati dall'Arpa sono altissimi in tutta la regione: nella zona di Monza si va da 73 micro grammi per metro cubo sino al picco di 87, a Como Centro si è toccato il valore massimo della giornata a 96.



Non si salva nemmeno Varese, di solito tra i centri dove lo smog è minore: nella centralina di Copelli il valore registrato è 78 micro grammi per metro cubo. Secondo le previsioni dell'Arpa per i prossimi giorni non sono in vista piogge significative