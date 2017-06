Inquinamento, patto tra regioni del Nord: "Nasce la macroregione padana"

Le quattro grandi Regioni del Nord, con la capofila Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna giovedì firmeranno a Bologna un patto interregionale, voluto dai consiglieri della Lega Nord presenti nei quattro consigli regionali, per ridurre smog e polveri sottili nell’area padana, un patto che prevede misure condivise nelle quattro Regioni coinvolte come incentivi per la sostituzione delle auto con i motori diesel inquinanti, blocco della circolazione agli euro 3 in caso di superamenti giornalieri consecutivi delle polveri sottili, procedure condivise per la gestione dell’emergenza con limitazioni del traffico annunciate in contemporanea in tutta la Pianura Padana, certificazione dei sistemi di riscaldamento per bio-masse e pellet, divieto di bruciare sterpaglie, foglie e altri residui agricoli nel periodo invernale e altri provvedimenti.

Commenta il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi: "Le Regioni del Nord stanno iniziando a muoversi come un unico soggetto, adesso con questo protocollo a livello ambientale, ma anche con comuni politiche infrastrutturali, dando vita, nei fatti, alla grande macroregione del Nord, la macroregione padana prospettata dal professor Gianfranco Miglio a inizio anni ’90. Una grande macroregione da 20 milioni di abitanti che, nel giro di pochi anni, disporrà di un’autonomia fiscale e amministrativa simile a quella dell’Alto Adige: la Lombardia e il Veneto terranno il loro referendum sull’autonomia il 22 ottobre, il Piemonte sta avviando le procedure per fare altrettanto e l’Emilia non tarderà a seguire questa strada, cui immaginiamo si unirà anche la Liguria".