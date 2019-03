Inrete tra le mille società a più alta crescita in Europa per il terzo anno

Inrete, società di Relazioni Istituzionali e Comunicazione guidata da Simone Dattoli, anche quest’anno rientra nella classifica “FT 1000 – Europe's Fastest Growing Companies”, confermandosi tra le realtà europee che crescono di più in Europa nel rank elaborato dal Financial Times con Statista.

Il riconoscimento arriva per il terzo anno consecutivo e vede Inrete classificata con una crescita del + 393 % nel periodo considerato ( 2014-2017) e un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 70.2%; prima, in Italia, tra le agenzie di Consulenza e Comunicazione integrata.

“Essere per il terzo anno consecutivo una delle 1000 aziende europee a più alta crescita è una grande soddisfazione: è un importante riconoscimento dell’impegno e del grande lavoro fatto in questi anni che ci ha consentito di affermarci come una delle realtà più innovative e accreditate nel settore della consulenza strategica, in grado di creare valore, per se stessa e per i propri clienti, investendo in idee, tecnologia e relazioni di qualità. Il trend di crescita ci avvicina inoltre all’obiettivo della quotazione in Borsa: uno dei traguardi che ci siamo posti per i prossimi anni. ” ha dichiarato Simone Dattoli, AD e fondatore di Inrete.

Con sedi operative a Milano e Roma, Inrete ha all’attivo oltre trenta professionisti che operano nelle diverse business unit – Relazioni Istituzionali, Eventi, Media Relation, Crisis Management, Digital PR e consulenza Healthcare – con un approccio sempre più orientato alla comunicazione integrata e multicanale, in cui l’imperativo non è solo quello di essere al passo con i tempi ma di anticipare e delineare i trend di scenario.

“Praticare l’innovazione anche in ambiti complessi e delicati come quello dell’Advocacy e della Lobbying è il nostro imperativo: significa adottare approcci in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente, sviluppando progetti integrati di comunicazione, a supporto delle più articolate strategie aziendali. Per arrivare a questo obiettivo – conclude Dattoli – abbiamo investito nelle persone, nelle attività e nei servizi”.