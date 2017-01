Insediamento Trump, 8mld scambi in 9 mesi Lombardia-Usa, aziende "ottimiste"

Mentre Donald Trump diventa a tutti gli effetti il 45esimo presidente degli Stati Uniti, in tutto il mondo si cerca di capire le ricadute economiche che questo potrà avere a livello globale. E anche la Lombardia, con Milano, fa i suoi conti.

LA RICERCA - Dopo i mercati europei, sono gli Stati Uniti il primo mercato di interesse per il 2017, secondo le imprese milanesi e lombarde (rispettivamente 47% e 31%), in un'indagine della Camera di commercio di Milano e della sua azienda speciale Promos su circa 200 operatori attivi all'estero. Gli scambi tra Lombardia e Stati Uniti sono stati pari a 8 miliardi nei primi nove mesi del 2016.



IMPORT-EXPORT - Con 2,3 miliardi di import e 5,8 di export la Lombardia pesa il 22,1% dell'import nazionale verso l'America e il 21,6% dell'export. Esporta soprattutto macchinari (24% del totale) e moda (13,7%) mentre importa articoli farmaceutici (24,9%) e sostanze e prodotti chimici (14,9%). E' quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano secondo cui le imprese confermano l'interesse per il mercato USA con Trump presidente e ritengono che non ci saranno conseguenze per il business.



LE IMPRESE - Per il 21% delle imprese gli affari miglioreranno, contro il 13% che si aspetta conseguenze negative e il 27% stabilita' rispetto ad ora. Un mercato in crescita quello degli Stati Uniti, per il 33% piu' attrattivo di otto anni fa. Il 65% vorrebbe incrementare i rapporti con gli USA. Per il 75% circa sono un mercato interessante per i loro prodotti. d scambi in 9 mesi Lombardia-Usa, aziende "ottimiste" (2)= (AGI) - Milano, 20 gen. - Milano e' prima per interscambio (52,8% regionale nel 2016), seguita da Bergamo (10,2%), Brescia (9,2%), Monza e Brianza (8%) e Varese (6%). A fronte di un rallentamento degli scambi nel 2016, si registra un boom a Mantova (+250,3% l'import, +25,4% dell'export). Sono 1193 le multinazionali americane in Lombardia e danno 135 mila posti di lavoro, con 49 miliardi di fatturato all'anno. Prime Milano (916 con 100 mila addetti e 39 miliardi), Monza (108 con 10 mila addetti e 3,4 miliardi), Brescia (34 con 3 mila addetti e 1 miliardo), Bergamo (27 con 4 mila addetti e 1,4 miliardi).