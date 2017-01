Insediamento Trump: striscioni, slogan e petardi davanti al consolato Usa



Manifestazione di protesta davanti al consolato Usa di largo Donegani in concomitanza con l'insediamento di Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa che hanno circondato la zona. Lancio di qualche petardo durante il presidio al quale partecipano i centri sociali Cantiere, Lambretta, Zam e i collettivi studenteschi. Iniziata alle 18.30 la manifestazione presenta cartelli con slogan anche in sostegno del popolo curdo e riferiti ai movimenti per la casa. Uno di quelli relativo a Trump recita "United against hate, #smashtrump".



I manifestanti hanno arrotolato del fil di ferro spinato attorno alle transenne che dividono la piazza della protesta dalla via d'accesso al consolato. Della vernice rossa è stata gettata a terra, "simbolo del sangue di un'America violenta", spiega una cittadina statunitense sventolando una copia della Costituzione Usa. Gli attivisti hanno esibito un fantoccio con il volto di Trump, accendendo nelle cavità degli occhi delle torce di luce.