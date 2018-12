Insegnante aggredito da mamma e zio di alunno ai colloqui

Un insegnante di 46 anni e' stato aggredito ieri pomeriggio in una scuola alla periferia di Milano, in zona Comasina. E' accaduto alla scuola Agazzi di piazza Gasparri intorno alle 17.40 durante un colloquio tra le famiglie e i docenti. Stando a quanto si apprende, tra il maestro, la mamma (25 anni) e lo zio (28 anni) del bambino c'erano gia' dei precedenti dissapori. Questo pomeriggio pero' la situazione e' degenerata: l'insegnante e' stato colpito fisicamente al volto, in particolare sul naso. E' stato lui stesso poi a chiamare la polizia che e' intervenuta nella scuola, quando pero' gli aggressori si erano gia' allontanati. La mamma e' stata rintracciata poco dopo e rischia ora una denuncia per lesioni.