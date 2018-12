"Inspiring Fifty", l'assessore di Milano Cocco tra le donne più influenti

Sono state nominate le prime 'Inspiring Fifty' italiane: sono le cinquanta donne piu' influenti nel mondo della tecnologia. Imprenditrici, manager d'azienda, docenti universitarie, ricercatrici ed esponenti delle istituzioni che si sono distinte nel corso dell'anno. La piu' giovane e' la 17enne Valeria Cagnina, premiata per la sua attivita' di formazione digitale. La piu' senior e' la professoressa emerita del Politecnico di Milano Amalia Ercoli Finzi. Nella lista ci sono, tra le altre, anche l'assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano Roberta Cocco , la ceo di Codemotion Chiara Russo e la country manager di Amazon Mariangela Marseglia.

L'iniziativa Inspiring Fifty, a cura di Janneke Niessen e Joelle Frijters, dopo numerose edizioni in Europa e nel mondo, e' arrivato anche nel nostro Paese - con il supporto di Microsoft Italia e Klecha & Co. - per individuare le eccellenze al femminile. Sono state scelte da una giuria composta da personalita' del mondo imprenditoriale, del business e dell'accademia su oltre 200 candidature. Rappresentano settori e campi diversi, dall'informatica all'astrofisica fino a ingegneria e filosofia.