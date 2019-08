Insultano mendicante, sputano ad agente, picchiano ragazza. Fermati fidanzati

Due fidanzati 35enni italiani con precedenti ieri pomeriggio hanno insultato una mendicante nella stazione di Varese, hanno picchiato una ragazza intervenuta in soccorso della donna e poi sono andati dalla Polfer dicendo di aver subito una rapina, e quando sono stati riconosciuti come gli autori delle aggressioni, lei ha dato in escandescenze, cercando di prendere la pistola a un agente, dando testate contro una vetrata e sputando contro un poliziotto. In questura i due hanno anche urinato all'interno delle camere di sicurezza. L'episodio è stato denunciato dal Sap, il sindacato autonomo di polizia. I due fidanzati verranno allontanati dal Comune di Varese con Foglio di Via Obbligatorio e sono stati denunciati per lesioni personali a pubblico ufficiale (4 agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni), oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, omessa declinazione delle generalita', lesioni aggravate dall'odio razziale nei confronti della ragazza (che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni) intervenuta in soccorso della mendicante, e simulazione di reato.