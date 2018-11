Intelligenza artificiale, comincia domani il forum Aixa

Comincia domani Aixa, il forum sulle AI nelle aziende

Un forum per raccontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle aziende guardando a cosa accade ora e non troppo lontano. L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre con Aixa – Artificial Intelligence Expo of applications. Un evento organizzato da Fiera Milano Media e Business International in collaborazione con MiCo Milano Congressi. Tre giornate per declinare le applicazioni su manifattura, commercio, marketing e sicurezza.

A incarnare la forza del cambiamento in atto ci sarà Valeria Cagnina, 16 (sedici!) anni, imprenditrice e oggi tra le 100 donne più influenti nel digitale in Italia che contagerà tutti con le sue lezioni di saggezza e coraggio con il mantra “nulla è impossibile”. Si inizia la mattina del 6 novembre con un focus sulla cybersecurity nell’impresa interconnessa. Interverranno sul tema, tra gli altri: Andrea Rigoni, Deloitte Italy ed esperto internazionale di Cyber Security e Gabriele Faggioli, Presidente del Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

In parallelo, avrà luogo una sessione dedicata al ruolo delle tecnologie moderne nella trasformazione digitale del mondo retail. L’intelligenza artificiale si sta rapidamente dimostrando il punto di svolta per l’industria retail, introducendo un completo cambio di paradigma, spostando il focus dall’utilizzo dei big data al mercato del singolo consumatore, dal mondo delle “Intelligent Things” alla presenza dei Robot in negozio. La sessione, dal titolo “InTAIL – International B2B Conference + Expo”, ospiterà interventi di best practices italiane come Mondadori Retail, Auchan, Leroy Merlin, esperti internazionali di IA e startup innovative.

A chiusura della giornata il keynote di Eddie Choi, digital marketer, precursore dello sviluppo di nuove tecnologie e strategie di marketing anche per il settore fieristico. Nel 2000 Choi ha sviluppato il primo portale online B2B in Cina per la seconda fiera più grande al mondo delle materie plastiche e della gomma. Il 7 e 8 novembre l’Intelligenza Artificiale sarà tra i temi della due giorni di “SMXL Milan - Search & Social Media Marketing Expo”, blockbuster internazionale del digital marketing con 6 sessioni parallele, 50 track session e oltre 100 speaker che rappresentano le migliori realtà digitali mondiali, tra cui: Linkedin (Jason Miller, Head of Content and Social); Facebook (Paolo Picazio, Global Marketing Partnership); Unbounce (Oli Gardner, co-founder e tra i massimi esperti al mondo di conversion e digital marketing). E ancora Aleyda Solis, inserita da Forbes e da Entrepreneur tra le prime 10 specialiste di web marketing e online marketing influencer.