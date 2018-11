Inter-Barcellona: sfida tra leggende a Palazzo Lombardia

Inter-Barça: sfida 5 contro 5 tra leggende a Palazzo Lombardia

Inter-Barça prima di Inter-Barça. Alle 16, in Piazza città di Lombardia, in un campo di calcio a 5 allestito per l'occasione nello spiazzo coperto di Palazzo Lombardia, le leggende di Inter e Barcellona si sfideranno in un match 5 contro 5 a poche ore dal calcio d'inizio del match di Champions League.

Calcio d'inizio dato da Fontana

Per l'Inter Forever, allenata da Francesco Toldo, scenderanno in campo: Julio Cesar, Paolo Orlandoni, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Luis Figo, David Suazo e Nicola Ventola. Allenatore delle leggende blaugrana sara' invece Chapi Navarro, che per l'occasione ha convocato: Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta, Frederic Dehu, Óscar Arpón, Juan Carlos Rodriguez, Gabri Garcia, Fernando Navarro. A dare il calcio d'inizio sarà il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.