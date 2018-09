Inter-Cagliari: Boninsegna, Riva e quella maglia leggendaria

di Lorenzo Zacchetti

Ogni volta che il Cagliari viene a giocare a San Siro, è pressoché scontato l’utilizzo della maglia bianca. Il suo classico rossoblu infatti contrasterebbe sia col nerazzurro dell’Inter che col rossonero del Milan. In questa stagione, la divisa “away” dei sardi si caratterizza per la banda centrale verticale rossoblu realizzata da Macron, azienda bolognese legata al Cagliari da un rapporto di partnership che durerà fino al 2023.

Il retro del collo alla coreana riporta un’etichetta con lo stemma della squadra, lo Scudetto tricolore e la scritta celebrativa “Cagliari Campione d’Italia 1969/70”.

Proprio il ricordo dell’impresa di Gigi Riva e compagni è strettamente legato alla divisa bianca, che per molto tempo non è stata solo l’opzione di riserva per le trasferte, bensì la prima scelta del “Casteddu”.

Fondato nel 1920, il Cagliari scelse i colori sociali rosso e blu mutuandoli dal gonfalone cittadino, ma la sua prima partita fu contro la Torres, dai medesimi colori, e quindi fu necessario usare delle maglie bianche. A reperirle fu il primo presidente, Gaetano Fichera, che essendo un chirurgo le ricavò dai camici in uso ai suoi colleghi medici. Il rossoblu avrebbe debuttato solo nel 1921, in occasione del “Torneo Sardegna”, come racconta Mario Fadda nel suo libro “La vera storia della maglia del Cagliari”.

Il libro ha il merito di smentire una leggenda metropolitana secondo la quale i primi colori sociali della squadra furono il nero e l’azzurro: quella livrea venne in effetti adottata, ma solo nel 1924, a seguito della fusione tra il Cagliari F.C. e i concittadini della S.S. Italia che diede vita al nuovo Club Sportivo Cagliari. Nel 1928 il nuovo presidente Costa Marras riportò la squadra ai colori sociali originali.

E un legame con i nerazzurri, nel senso dell’Inter, c’è davvero: nel 1967 si registrò l’ingresso nella società cagliaritana da parte di due aziende milanesi, la Sir di Angelo Rovelli e la Saras di Angelo Moratti, all’epoca proprietario e presidente della Beneamata. Cinque anni prima era cominciata la costruzione del complesso chimico della Sir a Porto Torres e della raffineria della Saras a Sarroch, quindi lo storico Scudetto del ’70 non fu “solo” l’evento che, come scrisse Gianni Brera, “rappresentò il vero ingresso della Sardegna in Italia”, ma anche un potente volano pubblicitario per l’industria chimica che stava prosperando sulla splendida isola dei Quattro Mori.

A proposito, lo stemma del Cagliari, che raffigura appunto i Quattro Mori, fu il primo ad apparire sul petto di una squadra di calcio italiana. Altra caratteristica fondamentale della casacca isolana è stata il suo design cangiante.

In occasione di Inter-Cagliari, alla 21° giornata dello storico campionato 1969/70, la squadra di Manlio Scopigno non indossava la maglia bianca coi laccetti sul collo divenuta un’icona, ma una divisa (sempre bianca) attraversata da una banda diagonale rossoblu. Non portò benissimo, perché il gol di Boninsegna a pochi minuti dalla fine ridusse a un solo punto il vantaggio sulla Juve, seconda in classifica.

Due mesi dopo, alla penultima di campionato, il Cagliari tornò a San Siro con la certezza matematica di aver già vinto lo Scudetto, visto che la settimana prima si era portato a cinque punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice Inter-Juve. Ai tempi, la vittoria valeva ancora solo due punti e quindi Riva e compagni erano ormai irraggiungibili.

Fu una vera e propria festa, perché nonostante lo 0-0 finale le occasioni da rete non mancarono di certo. Quella volta, però, il Cagliari sfoggiava la maglia “giusta”, ovvero quello col colletto profondo in tinta rossoblu, i lacci e i bordini colorati.

Una divisa che occupa un posto d’onore nella storia del calcio italiano e non stupisce certo che nel 2017 Macron ne abbia realizzato una versione celebrativa davvero identica all’originale, che il Cagliari ha utilizzato contro il Torino, a 47 anni dal trionfo dei ragazzi di Scopigno.

Anche la versione 2018/19 della maglia bianca del Cagliari può ricordare quella storica, seppure un po’ più alla lontana, con la banda centrale spezzata per inserirvi i loghi degli sponsor e la parte superiore che richiama quello scollo reso celebre dalle imprese di Riva. Mancano i fondamentali laccetti, vero e proprio feticcio per gli amanti delle maglie vintage, ma il ricordo di quella grande squadra è ancora vivo nella memoria collettiva.

SERIE A 1969/70 – 21° giornata

INTER-CAGLIARI 1-0

15 febbraio 1970

Gol: 84° Boninsegna

Inter: Vieri, Burgnich, Facchetti, Bertini, Landini I (dal 10° Bedin), Cella, Reif, Mazzola, Boninsegna, Suarez, Corso. All. Heriberto Herrera

Cagliari: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Niccolai, Nenè, Domenghini, Brugnera, Gori, Greatti, Riva. All. Scopigno

Arbitro: Sbardella (Roma)

GUARDA IL VIDEO DELLA PARTITA: